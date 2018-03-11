В Японии почтили память погибших при аварии на АЭС «Фукусима-1»
В Японии почтили память жертв землетрясения, которое произошло 11 марта 2011 года.
Минуту молчания объявили в 14:46 по местному времени (08:46 мск), передает RT.
7 лет назад в стране произошло землетрясения магнитудой 9 баллов. В результате подземных толчков образовалась цунами, после чего последовало затопление четырех из шести энергоблоков АЭС «Фукусима-1» и нарушение в работе системы охлаждения реактора. Число погибших превысило 18 тыс. человек.
Ранее стало известно, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) исследуют морскую воду и осадочные отложения в окрестностях аварийной АЭС.
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