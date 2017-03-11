В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами

Память погибших при землетрясении и разрушительном цунами 11 марта 2011 года японцы почтили минутой молчания. Трагедия произошла шесть лет назад в 14:46 по местному времени.

Утром в Национальном театре Токио прошла поминальная служба. На нее приехали премьер-министр Японии Синдзо Абэ, родственники погибших в катастрофе,а также иностранные дипломаты.

В 2011 году на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой в 9 баллов. Вследствие подземных толчков возникло цунами, высота которого доходила до 16 метров. Волны обрушились на АЭС «Фукусима-1», что привело к самой масштабной катастрофе с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

По последним данным в результате трагедии погибли 15893 человека, тела 2553 человек до сих пор не найдены, сообщает «Интерфакс».

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