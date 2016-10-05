В Японии опровергли данные о запросе убежища от чиновников КНДР

Японские власти заявили, что к ним не обращались северокорейские чиновники с запросом о предоставлении убежища. Ранее соответствующие сообщения распространили мировые СМИ.

– Такого, чтобы граждане Северной Кореи, ищущие убежище в Японии, обращались в японское посольство, не было, – заявили в Посольстве Японии в Китае. В СМИ ранее сообщалось, что два северокорейских чиновника бежали из КНДР, сообщает ТАСС.

В сообщениях журналистов отмечалось, что один из бежавших являлся ответственным за лекарства северокорейского лидера Ким Чен Ына. Была также обнародована информация о том, что у этого функционера есть родственник в Японии.