МИД Японии официально анонсировал визит президента России
Министерство иностранных дел Японии официально объявило о том, что президент России Владимира Путина посетит страну в период с 15 по 16 декабря.
В ведомстве ожидают, что визит российского лидера будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами, передает ТАСС. В Кремле, в свою очередь, отмечали, что ожидают от поездки Путина в Японию активизации экономических контактов.
В ходе визита президент России проведет встречи с главой правительства Японии Синдзо Абэ в Токио и городе Нагато.
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