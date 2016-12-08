МИД Японии официально анонсировал визит президента России

Министерство иностранных дел Японии официально объявило о том, что президент России Владимира Путина посетит страну в период с 15 по 16 декабря.

В ведомстве ожидают, что визит российского лидера будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами, передает ТАСС. В Кремле, в свою очередь, отмечали, что ожидают от поездки Путина в Японию активизации экономических контактов.

В ходе визита президент России проведет встречи с главой правительства Японии Синдзо Абэ в Токио и городе Нагато.