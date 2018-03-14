В Японии нашли клад в сотни тысяч монет

В японской префектуре Сайтама археологи нашли самый крупный в истории страны клад.

Находка представляет собой хорошо сохранившийся 70-сантиметровый глиняный кувшин, набитый медными монетами. Общее их количество составило 260 тысяч. При этом монеты были связан между собой веревкой, пропущенной через отверстие в середине.

Клад был обнаружен неподалеку от города Хасуда. Предполагается, что н относится к Эпохе воюющих царств (XV-XVI века), сообщает «Экономика сегодня».