Из Японии на Курилы отправился первый чартерный самолет

В Японии прошла торжественная церемония в честь первого авиарейса между островом Хоккайдо и российскими Курилами.

Самолет чартерным рейсом доставит группу японцев из поселка Накасибэцу на острова Кунашир и Итуруп, где они посетят могилы предков. Прежде такие визиты можно было совершить только морским транспортом, но после визита в столицу премьера Японии Синдзо Абэ было достигнуто соглашение о предоставлении жителям Курил возможности приезжать на острова без виз и на самолете, пишут «Известия».

Выступая на церемонии, замминистра иностранных дел Японии Нобуо Киси заявил, что открытие этого маршрута стало «большим шагом вперед» в совершенствовании условий посещения японцами Курильских островов.

В декабре 2016 года в ходе визита российского президента Владимира Путина в Японию было принято решение о начале консультаций по совместной деятельности государств на Южных Курилах.

Новости по теме
Теги:
События: общество
Следующая новость Московский таксист вернул чилийцу заплаченные за поездку 50 тысяч рублей

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО