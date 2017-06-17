Из Японии на Курилы отправился первый чартерный самолет

В Японии прошла торжественная церемония в честь первого авиарейса между островом Хоккайдо и российскими Курилами.

Самолет чартерным рейсом доставит группу японцев из поселка Накасибэцу на острова Кунашир и Итуруп, где они посетят могилы предков. Прежде такие визиты можно было совершить только морским транспортом, но после визита в столицу премьера Японии Синдзо Абэ было достигнуто соглашение о предоставлении жителям Курил возможности приезжать на острова без виз и на самолете, пишут «Известия».

Выступая на церемонии, замминистра иностранных дел Японии Нобуо Киси заявил, что открытие этого маршрута стало «большим шагом вперед» в совершенствовании условий посещения японцами Курильских островов.

В декабре 2016 года в ходе визита российского президента Владимира Путина в Японию было принято решение о начале консультаций по совместной деятельности государств на Южных Курилах.