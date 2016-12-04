В Японии из-за птичьего гриппа уничтожили сотни тысяч птиц
Власти Японии ведут борьбу с птичьим гриппом. На сегодняшний день уничтожено около 500 тысяч птиц.
Вирус обнаружили в префектуре Ниигата на ферме города Дзёэцу и в деревне Сэкикава. Из-за этого были уничтожены более полумиллиона кур. Кроме того, в одной из префектур заразились утки. На фермах работают ветеринары и дезинфекторы, сообщает "Коммерсантъ". Перевозка кур и яиц запрещена дальше, чем на 10 километров от птицефабрики.
Ранее птичий грипп распространился в Европе. Вспышки вируса обнаружили в Венгрии, Австрии и Германии. Кроме того, заражены птицы Израиля и Индии. Из-за вспышек во Франции действует запрет на экспорт фуа-гра.
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