В Японии из-за аварии на канатной дороге более 300 туристов застряли на горе

На вершине горы Хакодатэ застряли более 300 туристов. Причиной стал несчастный случай с сотрудником канатной дороги.

Известно, что сотрудник технической службы проверял смазку механизма. Его зажало в блоке, через который протянуты канаты. В результате рабочий получил тяжелые травмы, его госпитализировали, сообщает ТАСС.

Из-за несчастного случая движение канатной дороги было остановлено. Туристов вывозят с вершины горы на автомобилях. Некоторые спускаются с горы пешком, что занимает около 40 минут. В кассах туристы требуют возврата средств за купленные билеты.