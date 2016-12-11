В Японии из-за аварии на канатной дороге более 300 туристов застряли на горе
На вершине горы Хакодатэ застряли более 300 туристов. Причиной стал несчастный случай с сотрудником канатной дороги.
Известно, что сотрудник технической службы проверял смазку механизма. Его зажало в блоке, через который протянуты канаты. В результате рабочий получил тяжелые травмы, его госпитализировали, сообщает ТАСС.
Из-за несчастного случая движение канатной дороги было остановлено. Туристов вывозят с вершины горы на автомобилях. Некоторые спускаются с горы пешком, что занимает около 40 минут. В кассах туристы требуют возврата средств за купленные билеты.
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