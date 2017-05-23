В Японии из-за аномальной жары люди падают на улицах
Почти тысяча человек госпитализировано за неделю из-за жары в столице Японии – Токио, а также в префектурах Аити, Осака, Хего, Саитама и Канагава.
Около половины обратившихся за помощью, а также пострадавших – люди старше 65 лет.
По прогнозам синоптиков, жаркая погода сохранится в ближайшие дни на большей территории страны, поэтому людей предупреждают не находиться долгое время на улице, а также постоянно пить воду, отмечает РИА Новости.
В данный момент температура в столице Японии колеблется в дневные часы от 22 до 27 градусов, но из-за раскаленного бетона и асфальта, а также при влажности в 83% - пережить такие условия в городских условиях становится не просто.
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