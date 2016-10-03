В Японии инженеры думают о продлении Транссиба до острова Хоккайдо

В Японии всерьез рассматривается проект продления Транссибиской магистрали до острова Хоккайдо. Также японские компании изучают программу модернизации участка железной дороги между Казанью и Владивостоком.

Речь идет о соединении мостами или туннелями острова Сахалин с материком через семикилометровый пролив и последующем строительстве железнодорожного участка на остров Хоккайдо. Здесь ширина пролива значительно больше – 42 километра.

Готовых проектов такой масштабной стройки пока нет, но инженеры уже трудятся над этой задачей.

Как отмечает ТАСС, продление Транссиба до Японии приведет к оживлению не только товарного потока между двумя странами, но и к активизации туризма.