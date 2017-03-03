Японец погиб под тяжестью собственной порноколлекции
Жителя Японии насмерть придавило собранием журналов для взрослых. Его тело было обнаружено только спустя полгода после смерти.
Нашел погибшего и сообщил об этом в полицию хозяин квартиры, которую снимал мужчина. Предполагается, что на него упала полка с порножурналами, сообщает издание The Sun.
Криминалисты затруднились сказать, сразу погиб мужчина или же какое-то время был жив после того, как его придавило. Впрочем, даже если смерть не наступила мгновенно, его крики о помощи могла приглушить бумага, полагают эксперты.
В общей сложности вес журналов с «клубничкой», собранных японцем, составил порядка шести тонн.
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