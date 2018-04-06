Японец едва не совершил самоубийство перед поп-певицей
Жителю Японии помешали совершить харакири на глазах у тайваньской поп-звезды Доры.
Инцидент произошел после концерта звезды в Табэе. Накануне Дора объявила, что это выступление будет последним – она прекращает карьеру и обновление своих страниц в Сети. По словам японца, это известие весьма расстроило его и навело на мысли о самоубийстве.
В настоящее время мужчина находится в больнице. Ранения, которые он успел себе нанести, для жизни не опасны, сообщает издание SoraNews24.
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