Японец едва не совершил самоубийство перед поп-певицей

Жителю Японии помешали совершить харакири на глазах у тайваньской поп-звезды Доры.

Инцидент произошел после концерта звезды в Табэе. Накануне Дора объявила, что это выступление будет последним – она прекращает карьеру и обновление своих страниц в Сети. По словам японца, это известие весьма расстроило его и навело на мысли о самоубийстве.

В настоящее время мужчина находится в больнице. Ранения, которые он успел себе нанести, для жизни не опасны, сообщает издание SoraNews24.