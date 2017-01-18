До 31 января все туроператоры должны сформировать фонды персональной ответственности

Операторы по выездному туризму, которые не успеют сформировать фонды своей персональной ответственности до 31 января текущего года, будут исключены из единого федерального реестра туроператоров, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

По его словам, данное нововведение направленно на повышение безопасности туристов и в первую очередь их финансовой безопасности.

Идея создания фонда персональной ответственности для каждого туроператора появилась после того, как в 2014 году произошло банкротство сразу 28 операторов, а Ростуризму пришлось заниматься вывозом 56 тысяч туристов более чем из 20 стран мира.

По словам директора ассоциации«Турпомощь» Александра Осауленко, общая величина фонда персональной ответственности составляет 7 процентов от стоимости реализованного туроператором продукта за предыдущий год. Однако закон позволяет наполнять «копилку» и постепенно — по 1 проценту каждый год в течение семи лет.

Он также добил, что на сегодня порядка 15 процентов операторов по выездному туризму сформировали фонды персональной ответственности. Об этом пишет газета «Известия».