С 1 января в России повысились акцизы на алкогольную и табачную продукцию

В России с первого дня 2017 года с 400 до 418 рублей за литр увеличен акциз на спиртосодержащую продукцию, а акциз на алкоголь выше 9 градусов вырос с 500 до 523 рублей за литр.

Ставка акциза на сигареты составляет 1,562 тысячи рублей за 1 тысячу штук плюс 14,5 процента расчетной стоимости. В 2016 году акциз рассчитывался по формуле 1,25 тысячи рублей за 1 тысячу штук + 12 процентов расчетной стоимости, - сообщает «Интерфакс».

Кроме того, в России вводится акциз на электронные сигареты. На 2017 год акциз на электронные системы доставки никотина составит 40 рублей за штуку, в 2018 году он вырастет до 44 рублей, в 2019 году - до 48 рублей.