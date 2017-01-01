С 1 января в России начал действовать так называемый «налог на Google»

В России вступил в действие закон, предусматривающий обязанность иностранных IT-компаний, торгующих в России через интернет электронным контентом, уплачивать налог на добавленную стоимость.

Раньше НДС платили только предприятия, зарегистрированные в России. По новому закону, который называют «налогом на Google», зарубежные компании с 1 января должны зарегистрироваться в специальном электронном учете Федеральной налоговой службы и самостоятельно платить НДС не позднее 25 числа того месяца, который следует за истекшим налоговым периодом, - сообщает РИА «ФедералПресс».

Новые положения закона распространяются в том числе на рекламу в интернете, услуги по размещению информации о покупке или продаже товаров, доступ к онлайн-играм, предоставление прав на использование электронных книг, графических изображений, музыкальных произведений, услуги по предоставлению доменных имен, хостингу, администрированию сайтов в интернете, ведение статистики на сайтах и так далее.

По предварительным подсчетам, «налог на Google» может приносить в казну ежегодно по 10 миллиардов рублей.