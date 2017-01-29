29 января отмечается Международный день без Интернета
Жители планеты отмечают сегодня международный день без Интернета, призывающий провести время с друзьями.
Как уточняется в сообщении, праздник, зародившийся в Великобритании в 2000 году, отмечается в последнее воскресенье января, выпав в этом году на 29 число.
По мнению организаторов праздника, в этот день люди должны вспомнить о реальном мире, настоящих хобби и общении с близкими людьми. Об этом сообщает Life.
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