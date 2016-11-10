С января по октябрь 2016 года вывоз частного капитала из РФ снизился в пять раз
В первые десять месяцев 2016 года чистый вывоз частного капитала составил 10,4 миллиарда долларов, что в пять раз меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального Банка РФ.
Ранее Регулятор констатировал, что с января по сентябрь 2016 года вывоз частного капитала составил 9,6 миллиарда долларов.
В сентябре Центробанк РФ изменил свой прогноз по объемам вывоза частного капитала по итогам года, снизив показатель с 25 до 14 миллиардов долларов.
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