С января по октябрь 2016 года вывоз частного капитала из РФ снизился в пять раз

В первые десять месяцев 2016 года чистый вывоз частного капитала составил 10,4 миллиарда долларов, что в пять раз меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального Банка РФ.

Ранее Регулятор констатировал, что с января по сентябрь 2016 года вывоз частного капитала составил 9,6 миллиарда долларов.

В сентябре Центробанк РФ изменил свой прогноз по объемам вывоза частного капитала по итогам года, снизив показатель с 25 до 14 миллиардов долларов.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Следующая новость Захарченко обещает дать «адекватный ответ» на убийство Арсена Павлова («Моторолы»)

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО