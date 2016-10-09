С января 2015 года территория ДАИШ сократилась на 28 процентов

Площадь территорий, подконтрольных объединению ДАИШ, за последние 1,5 года сократилась на 28 процентов.

В январе 2015 года площадь территории, подконтрольной боевикам, была наибольшей. Только в 2016 году объединение ДАИШ, деятельность которого запрещена в РФ, потеряло 12,5 тысяч квадратных километров территории. При этом с июля текущего года боевики потеряли 2,8 тысячи километров территории, сообщает "Коммерсантъ".

В Сирии и Ираке ДАИШ контролирует 65,5 тысячи квадратных километров земли.