С января 2015 года территория ДАИШ сократилась на 28 процентов
Площадь территорий, подконтрольных объединению ДАИШ, за последние 1,5 года сократилась на 28 процентов.
В январе 2015 года площадь территории, подконтрольной боевикам, была наибольшей. Только в 2016 году объединение ДАИШ, деятельность которого запрещена в РФ, потеряло 12,5 тысяч квадратных километров территории. При этом с июля текущего года боевики потеряли 2,8 тысячи километров территории, сообщает "Коммерсантъ".
В Сирии и Ираке ДАИШ контролирует 65,5 тысячи квадратных километров земли.
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