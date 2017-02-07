В январе рост цен на продукты составил 0,9 процента
Продовольственная инфляция в январе 2017 года повысились в среднем на 0,9 процента. Согласно официальным данным, по отношению к декабрю 2016 года рост инфляции составил 0,6 процента.
Так, сметана подорожала на 1 процент, молоко стало дороже на 1,1 процента, твердые и мягкие сычужные сыры прибавили в цене 1,4 процента.
Охлажденная и мороженая разделанная рыба лососевых пород, живая и охлажденная рыба, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы стали дороже на 0,9-1,2 процента.
Помидоры подорожали на 23 процента, огурцы прибавили в цене 20,8 процента, а лук стал стоить дороже почти на 7 процентов.
При этом некоторые виды круп и мука стали дешевле на 1 процент, сообщает Ura.ru.
Следующая новость Глава Бурятии заявил о досрочном сложении полномочий
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии