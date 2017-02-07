В январе рост цен на продукты составил 0,9 процента

Продовольственная инфляция в январе 2017 года повысились в среднем на 0,9 процента. Согласно официальным данным, по отношению к декабрю 2016 года рост инфляции составил 0,6 процента.

Так, сметана подорожала на 1 процент, молоко стало дороже на 1,1 процента, твердые и мягкие сычужные сыры прибавили в цене 1,4 процента.

Охлажденная и мороженая разделанная рыба лососевых пород, живая и охлажденная рыба, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы стали дороже на 0,9-1,2 процента.

Помидоры подорожали на 23 процента, огурцы прибавили в цене 20,8 процента, а лук стал стоить дороже почти на 7 процентов.

При этом некоторые виды круп и мука стали дешевле на 1 процент, сообщает Ura.ru.