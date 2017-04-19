Януковича вызвали в суд на Украину

Экс-президента Украины Виктора Януковича вызывают в Киев для участия в судебном заседании по делу о госизмене.

Дело в отношении Януковича будет рассматривать Оболонский районный суд Киева. Заседание назначено на 4 мая. Копия повестки опубликована на странице суда на сайте «Судебная власть Украины», - сообщает РИА «Новости». В ней указан российский адрес.

Янукович ранее заявлял, что готов приехать на Украину для судебного разбирательства, если ему обеспечат безопасность, а также начнется расследование покушения на него.