Янукович заявил о своей готовности к перекрестному допросу с Яценюком и Порошенко

Отвечая на вопросы Святошинского районного суда Киева в режиме видеосвязи из Ростова-на-Дону, бывший президент Украины Виктор Янукович выразил готовность к перекрестному допросу с бывшим премьером Арсением Яценюком, нынешним главой государства Петром Порошенко и спикером Рады Андреем Парубием.

- Я, условно говоря, хотел бы встретится в таком составе, в котором мы проводили переговоры (во время событий 2014 года). С ними и с теми, кто сидел со мной в то время, чтобы мы позадавали друг другу вопросы и посмотрели друг другу в глаза, - цитирует Януковича ТАСС.

Ранее следователи генеральной прокуратуры Украины в течение шести часов допрашивали президента Украины Петра Порошенко по делу о событиях на Майдане в феврале 2014 года, свои показания по этому делу дали также лидер Радикальной партии Олег Ляшко, глава МВД Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий, который был комендантом Майдана.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина
Следующая новость Филиппинская полиция обезвредила бомбу у здания посольства США в Маниле

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО