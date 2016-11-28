Янукович заявил о своей готовности к перекрестному допросу с Яценюком и Порошенко

Отвечая на вопросы Святошинского районного суда Киева в режиме видеосвязи из Ростова-на-Дону, бывший президент Украины Виктор Янукович выразил готовность к перекрестному допросу с бывшим премьером Арсением Яценюком, нынешним главой государства Петром Порошенко и спикером Рады Андреем Парубием.

- Я, условно говоря, хотел бы встретится в таком составе, в котором мы проводили переговоры (во время событий 2014 года). С ними и с теми, кто сидел со мной в то время, чтобы мы позадавали друг другу вопросы и посмотрели друг другу в глаза, - цитирует Януковича ТАСС.

Ранее следователи генеральной прокуратуры Украины в течение шести часов допрашивали президента Украины Петра Порошенко по делу о событиях на Майдане в феврале 2014 года, свои показания по этому делу дали также лидер Радикальной партии Олег Ляшко, глава МВД Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий, который был комендантом Майдана.