Янукович заявил о существовании у него единственного счета в Сбербанке Украины
Выступая в Дорогомиловском суде Москвы в рамках заседание по иску бывшего депутата Рады Владимира Олейника о событиях февраля 2014 года, бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что у него всего один банковский счет, размещенный в Сбербанке Украины.
- Нет никаких доказательств, что какие-то средства я накапливал на каких-то счетах, которые были бы неизвестны и не задекларированы. У меня один единственный счет в Сбербанке Украины. Других счетов у меня никогда не было ни в одном государстве мира, — цитирует Януковича РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Олейник требует признать события на Украине в феврале 2014 года государственным переворотом и соответственно признать нелегитимной нынешнюю власть.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии