Янукович заявил о существовании у него единственного счета в Сбербанке Украины

Выступая в Дорогомиловском суде Москвы в рамках заседание по иску бывшего депутата Рады Владимира Олейника о событиях февраля 2014 года, бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что у него всего один банковский счет, размещенный в Сбербанке Украины.

- Нет никаких доказательств, что какие-то средства я накапливал на каких-то счетах, которые были бы неизвестны и не задекларированы. У меня один единственный счет в Сбербанке Украины. Других счетов у меня никогда не было ни в одном государстве мира, — цитирует Януковича РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Олейник требует признать события на Украине в феврале 2014 года государственным переворотом и соответственно признать нелегитимной нынешнюю власть.