Янукович верит в объективное расследование трагедии в Одессе следующей властью

Выступая на пресс-конференции в Ростове-на-Дону, бывший президент Украины Виктор Януковч выразил уверенность в том, что дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года будет раскрыто, если не нынешней властью страны, то следующей.

- То, что произошло в Одессе — страшное, резонансное событие. Я не верю, что это не будет расследовано, это преступление не имеет времени, оно будет расследовано, если не этой властью, то следующей. Мы все нуждаемся в том, что услышать истину. Сейчас мы не имеем результатов расследования, хотя все было, что называется, налицо, — цитирует Януковича РИА «Новости».

После государственного переворота в Киеве активисты «антимайдана» разбили палаточный городок на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая палаточный городок был разгромлен украинскими радикалами, протестующие попытались укрыться в Доме профсоюзов, но в помещении начался пожар. Жертвами этих событий стали 48 человек, более 250 пострадали.