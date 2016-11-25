Янукович считает присоединение Крыма к России следствием Майдана
Выступая на пресс-конференции в Ростове-на-Дону, бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что референдум в Крыму спровоцировали события на Майдане.
- События в Крыму – это результат провокации Майдана. Если бы Майдан не спровоцировал, референдума бы не было, - цитирует Януковича ТАСС.
Бывший глава государства отметил также, что отрицательно относится к отделению Крыма от Украины, но результаты голосования жителей полуострова на референдума не стали для него неожиданностью.
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