Янукович считает присоединение Крыма к России следствием Майдана

Выступая на пресс-конференции в Ростове-на-Дону, бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что референдум в Крыму спровоцировали события на Майдане.

- События в Крыму – это результат провокации Майдана. Если бы Майдан не спровоцировал, референдума бы не было, - цитирует Януковича ТАСС.

Бывший глава государства отметил также, что отрицательно относится к отделению Крыма от Украины, но результаты голосования жителей полуострова на референдума не стали для него неожиданностью.

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