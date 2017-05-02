Янукович решил пожаловаться в ЕСПЧ на заочное осуждение
Бывший президент Украины Виктор Янукович намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), считая незаконным его заочное осуждение за госизмену.
По словам адвоката Виталия Сердюка, Янукович также заявил об отсутствии доступа к участию в процессе, который начнется 4 мая в Оболонском суде Киева. Ранее экс-президент неоднократно выражал свое намерение явиться в суд, но при условии, что ему обеспечат безопасность, а также начнется расследование покушения на него.
Юрист сообщил, что заявление Януковича передано британскому адвокату Джозефу Росману и в ближайшее время должно быть направлено в ЕСПЧ, передает РИА «Новости» со ссылкой на УНИАН.
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