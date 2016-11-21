Янукович рассказал о заказном характере событий на Майдане

Государственный переворот на Украине был спланирован заранее, и власти страны не имели возможности повлиять на ситуацию. Такое заявление сделал бывший президент Украины Виктор Янукович.

- Я подписал протокол (Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине), но немного позже понял, что какой бы протокол мы ни подписали, сценарий захвата власти и государственного переворота был запланирован и неизбежен. То есть фактически это не зависело от наших действий, - цитирует ТАСС интервью Януковича для фильма американского кинорежиссера и сценариста Оливера Стоуна «Украина в огне», показанного телеканалом РЕН ТВ.

Бывший украинский лидер обвинил вице-президента США Джо Байдена в том, что он говорил одно, а делал совершенно другое.

- Мы были в постоянном контакте с Байденом, у меня были с ним частые телефонные переговоры, но дело в том, что господин Байден говорил одно, а на Украине делали другое. Посол США на Украине постоянно принимал представителей «майдана» у себя в посольстве, мы это очень хорошо знали, мы это отслеживали и создавалось такое впечатление, что в посольстве США существовал штаб, который управлял всем этим процессом, - подчеркнул Янукович.

То, как представители США вели себя в Киеве во время «майдана», бывший глава государства считает лучшим доказательством их причастности к организации переворота.

- Скажите, допустимо ли это в любой другой стране, чтобы посол Украины пришел к митингующим в Фергюсоне и раздавал там пряники или пирожки и обвинял полицейских США. Я считаю, что это недопустимо ни в одной стране, а почему к Украине было такое отношение? – задал вопрос Янукович.