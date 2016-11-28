Янукович рассказал о покушениях на него после отстранения от власти

Отвечая на вопросы Святошинского районного суда Киева в режиме видеосвязи из Ростова-на-Дону, бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что считает незаконным постановление Верховной рады о его «самоустранении от конституционных полномочий», принятое 22 февраля 2014 года, поскольку он в то время находился на территории Украины.

- Когда меня отлучили этим постановлением от власти, я был на территории Украины в Донецке, а там в преамбуле постановления было сказано, что я самоустранился, так как был вне границ Украины. А я был на территории Украины и имел право делать то, что делал. Я уехал с Украины только ночью 23 февраля. И у меня есть этому доказательства, - цитирует Януковича ТАСС.

Бывший глава государства назвал незаконными решение Рады и те действия, которые пытались осуществить в отношении него в те дни.

- Решение, принятое парламентом 22 февраля, и действия которые были совершены в то время на Украине, были противозаконными, ибо я являлся законным президентом. Меня пытались задержать незаконно, на меня давили чиновники, которые должны были обеспечивать закон, а они его нарушили. Постановление об отстранении меня от власти было принято после 17:00, а около 14:00 меня пытались задержать в донецком аэропорту. А когда я был в воздухе, пытались поднять истребители, - сообщил Янукович.

Он рассказал также, что на него и членов его семьи была устроена настоящая охота. Еще 21 февраля кортеж президента по дороге в резиденцию был обстрелян из автоматического оружия. В тот же день поздно вечером Янукович вылетел в Харьков, чтобы принять участие в съезде депутатов. Однако уже утром получил информацию о нецелесообразности этого, так как во Дворце спорта, где должен состояться съезд, «система контроля была сломана, в здание в большом количестве вошли неизвестные», президенту грозила опасность.

После этого президенту стало известно, что его кортеж, который ехал в Харьков на автомобилях, в то время как сам он летел туда же самолетом, был обстрелян и был ранен один из его охранников. Из Харькова Янукович отправился самолетом в Донецк.

- Когда я туда летел, позвонил военный диспетчер и дал приказ летчикам возвращаться в Харьков. Для чего, зачем? Мне неизвестно. Я задал вопрос, кто он такой, что дает президенту такие приказы. Он сказал, что такой приказ он получил от спикера Рады Турчинова, - продолжил Янукович. - Когда летчик отказался выполнять это распоряжение, диспетчер заявил, что поднимет авиацию.

В Донецке тогдашнего президента страны встретили пограничники и попытались его задержать.

- Я сказал, что это преступление, это нарушение закона, рядом со мной охрана, которая тоже вооружена. Они со мной согласились. Учитывая, что у меня было намерение лететь после Донецка или в Крым, или в Киев, а аэропорт Донецка был заблокирован, я принял решение ехать в Крым на автомобиле. 22 февраля, когда мы двигались в направлении Крыма, в районе Мелитополя нас ожидала засада. Как сообщила передовая группа, которая меня сопровождала, она увидела людей без опознавательных знаков, вооруженных автоматическим оружием, а перед постом были установлены два крупнокалиберных пулемета. Передовая группа увидела эту западню, развернулась, в телефонном режиме предупредила охрану, и колонна была остановлена.

Как рассказал Янукович, ситуация осложнялась тем, что с ним находились женщины и дети.

- По телефону поступила информация от сотрудников ГАИ, что в этой засаде люди обсуждают вопрос о том, чтобы расстрелять кортеж президента и никого не оставлять в живых. Когда мы получили эти данные, была уже поздняя ночь. Впереди дорога была перекрыта. К тому же была информация, что из Донецка вслед за нами тоже выехали. Фактически, нас начали окружать. Речь шла о жизни людей. И когда мне задали вопрос охранники, что будем делать, я сказал, что нужно двигаться на Крым, нужно искать дороги, какими мы можем туда попасть. И, когда мы будем в Крыму, дальше уже будем думать, что делать, - сообщил бывший президент Украины.

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