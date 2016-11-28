Янукович рассказал об отказе Яценюка возглавить переходное правительство

Во время событий февраля 2014 года на Майдане президента Украины Виктора Януковича «подталкивали» к назначению Арсения Яценюка на должность главы технического правительства, но тот отказался возглавить переходный Кабинет министров. Об этом бывший глава государства рассказал, отвечая на вопросы Святошинского районного суда Киева в режиме видеосвязи из Ростова-на-Дону.

- Во время переговоров, когда мы обсуждали пути выхода из кризиса, высказывались неудовлетворения действующим правительством. И предложение таким неудобным для меня способом выразили представители оппозиции - давали негативные оценки действий правительства и возможного участия оппозиции в формировании технического правительства или того, что могло бы удовлетворить требования, которые были в то время, - цитирует Януковича ТАСС.

При этом Янукович заявил, что «был не против этого», так как его «подталкивали к этому решению».

- Я был за то, чтобы правительство работало прозрачно и эффективно. На Украине много специалистов и есть, и было всегда, которые способны профессионально работать на должном уровне. Я сказал им, пожалуйста, если вы можете работать лучше, чем действующее правительство, давайте предложения. И тогда было предложение назначить премьером Арсения Яценюка, на что Яценюк сказал - нет, я буду думать, я не знаю, как к этому относиться с политической точки зрения, этот вопрос для меня не очень подходит. Я не знаю, что такое политическая точка зрения и как ее можно сравнивать с интересами украинского народа, но он так ответил, - подчеркнул Янукович.