Янукович просит суд приобщить к делу три тома свидетельств о преступлениях на Майдане

Бывший президент Украины обратился к Святошинскому районному суду Киева с просьбой приобщить к делу о Майдане три тома свидетельских показаний о преступлениях, совершенных зимой 2013/14 года на главной площади столицы Украины.

- Я и мои помощники подготовили материалы – это три больших тома, вы их увидите. Это дополнительные свидетельства тех преступлений, которые были совершены на Майдане. И мы будем просить Святошинский суд и Генпрокуратуру Украины, чтобы эти материалы были изучены и приобщены к делу, - цитирует Януковича ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

По словам бывшего главы государства, он будет также добиваться расследования преступлений, совершенных во время Майдана в отношении сотрудников правоохранительных органов.

- Мы считаем, что это дело не может быть рассмотрено без следствия по погибшим сотрудникам правоохранительных органов. Эти преступления остались безнаказанными. Это нарушение конституции. Все прикрываются «майданными» законами, которые не дают следователям подойти объективно к этому расследованию, - заявил Янукович.

Бывший украинский лидер утверждает, что расстрелы участников акции и бойцов спецподразделения «Беркут» велись из одних и тех же зданий.