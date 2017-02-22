Янукович предложил провести референдум о статусе Донбасса

Экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что статус Донбасса должен быть определен путем референдума в случае, если Украина так и не выполнит условия минских договоренностей.

Об этом бывший глава государства написал в своем послании, адресованном президентам России, Германии, США, Польши, Франции, а также главам Совета Европы, Европарламента и ПАСЕ, передает «Экономика сегодня».

Янкович подчеркнул, что первоочередной задачей является установление мира и безопасности на Украине. По его мнению, качественные изменения в общественно-политической жизни страны возможно только при принудительном исполнении киевскими властями минских соглашений.