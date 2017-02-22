Янукович потребовал начать международное расследование преступлений «майдана»

Бывший президент Украины Виктор Янукович выступил с открытым обращением к лидерам влиятельных стран Евросоюза, а также к президентам России и США, в котором обосновывает необходимость международного контроля за расследованием преступлений периода «майдана».

В обращении к лидерам ФРГ, Франции, Польши, руководителям Совета Европы, ПАСЕ и Европарламента, а также в письмах к президентам РФ и США Виктор Янукович призывает создать специальную независимую комиссию Совета Европы, передает ТАСС.

Также Янукович просит международное сообщество «предпринять действия, направленные на защиту основных прав человека на Украине, восстановление демократии и верховенства права». Для этого, по его словам, необходимо инициировать создание специальной комиссии Совета Европы для проведения мониторинга расследования преступлений, совершенных на «майдане».

Обращение экс-президента Украины было обнародовано в ходе интервью, которое Янукович дал группе российских и украинских журналистов в связи с трехлетием государственного переворота в этой стране.