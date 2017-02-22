Янукович потребовал начать международное расследование преступлений «майдана»

Бывший президент Украины Виктор Янукович выступил с открытым обращением к лидерам влиятельных стран Евросоюза, а также к президентам России и США, в котором обосновывает необходимость международного контроля за расследованием преступлений периода «майдана».

В обращении к лидерам ФРГ, Франции, Польши, руководителям Совета Европы, ПАСЕ и Европарламента, а также в письмах к президентам РФ и США Виктор Янукович призывает создать специальную независимую комиссию Совета Европы, передает ТАСС.

Также Янукович просит международное сообщество «предпринять действия, направленные на защиту основных прав человека на Украине, восстановление демократии и верховенства права». Для этого, по его словам, необходимо инициировать создание специальной комиссии Совета Европы для проведения мониторинга расследования преступлений, совершенных на «майдане».

Обращение экс-президента Украины было обнародовано в ходе интервью, которое Янукович дал группе российских и украинских журналистов в связи с трехлетием государственного переворота в этой стране.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Лесбиянки в НБА создали ядовитую атмосферу дискриминации остальных игроков

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО