Янукович потребовал допросить в суде всех лидеров Майдана
Выступая на пресс-конференции в Ростове-на-Дону, бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что все лидеры Майдана должны дать показания в суде.
- Лидеры Майдана должны выступить в суде, и будет правильно, чтобы их услышали семьи потерпевших, - цитирует Януковича ТАСС.
Бывший глава государства считает, что видеоконференция между Святошинским районным судом Киева и Ростовским областным судом имеет важное значение для становления правового государства на Украине.
- Эта дискуссия в суде с родственниками потерпевших, адвокатами, прокурором, судом, она имеет огромное значение с точки зрения перспективы развития событий на Украине, какой дорогой пойдет Украина, - подчеркнул бывший президент страны.
По мнению Януковича, Украина должна стать правовым государством, в котором не нарушаются права человека.
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