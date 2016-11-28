Янукович потребовал допросить в суде всех лидеров Майдана

Выступая на пресс-конференции в Ростове-на-Дону, бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что все лидеры Майдана должны дать показания в суде.

- Лидеры Майдана должны выступить в суде, и будет правильно, чтобы их услышали семьи потерпевших, - цитирует Януковича ТАСС.

Бывший глава государства считает, что видеоконференция между Святошинским районным судом Киева и Ростовским областным судом имеет важное значение для становления правового государства на Украине.

- Эта дискуссия в суде с родственниками потерпевших, адвокатами, прокурором, судом, она имеет огромное значение с точки зрения перспективы развития событий на Украине, какой дорогой пойдет Украина, - подчеркнул бывший президент страны.

По мнению Януковича, Украина должна стать правовым государством, в котором не нарушаются права человека.