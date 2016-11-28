Янукович попросил прощения у пострадавших в ходе Майдана семей

Отвечая на вопросы Святошинского районного суда Киева в режиме видеосвязи из Ростова-на-Дону, бывший президент Украины Виктор Янукович попросил прощения у семей, пострадавших в ходе событий на Майдане зимой 2014 года.

- Я бы хотел обратиться к семьям пострадавших. Я хотел бы перед вами извиниться, чтобы вы поняли и знали, что я делал все, чтобы этой трагедии не случилось, и я готов сегодня смотреть вам в глаза и ответить на все вопросы. И я, как никто, сегодня ваш союзник и заинтересован в том, чтобы мы нашли ту истину, которая вас интересует, — цитирует Януковича РИА «Новости».

Ранее защита Януковича неоднократно предлагала провести очную ставку Янукрвича с нынешним президентом Украины Петром Порошенко и другими государственными чиновниками страны.

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