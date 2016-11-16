Янукович подал иск против генпрокурора Украины

Экс-президент Украины Виктор Янукович направил Окружной административный суд Киева иск к генеральному прокурору страны Юрию Луценко.

Янукович утверждает, что в ходе пресс-конференции в августе Луценко, находясь при исполнении служебных обязанностей, допустил в отношении него ряд нецензурных выражений и тем самым нанес оскорбление, сообщает «Дни .ру» со ссылкой на источник в суде.

Бывший президент попросил признать противоправным отказ Шевченковского отдела полиции в составлении протокола в отношении Луценко и направить дело в районный суд.

Сам Янукович объявлен украинскими властями в международный розыск. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.