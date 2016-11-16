Янукович подал иск против генпрокурора Украины
Экс-президент Украины Виктор Янукович направил Окружной административный суд Киева иск к генеральному прокурору страны Юрию Луценко.
Янукович утверждает, что в ходе пресс-конференции в августе Луценко, находясь при исполнении служебных обязанностей, допустил в отношении него ряд нецензурных выражений и тем самым нанес оскорбление, сообщает «Дни .ру» со ссылкой на источник в суде.
Бывший президент попросил признать противоправным отказ Шевченковского отдела полиции в составлении протокола в отношении Луценко и направить дело в районный суд.
Сам Янукович объявлен украинскими властями в международный розыск. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.
Следующая новость Более 60% россиян согласны на переизбрание Путина после 2018 года
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии