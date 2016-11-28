Янукович опроверг заявление об отмене его правительством курса на евроинтеграцию

Отвечая на вопросы Святошинского районного суда Киева в режиме видеосвязи из Ростова-на-Дону, бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что никогда не отказывался от идеи евроинтеграции.

- Мы не меняли наше решение, мы просто его отложили, чтобы найти путь и подписать такой вариант, который соответствовал бы национальным интересам Украины, - цитирует Януковича ТАСС.

По словам бывшего главы государства, звучавшие предложения со стороны Международного валютного фонда «не были искренними».

- МВФ нас постоянно склонял к повышению тарифов и пенсионного возраста. А 24-25 ноября 2013 года мы получили негативный ответ от МВФ. Нам было отказано в предоставлении кредитов на тех условиях, которые мы считали выгодными для Украины. Но я не ожидал, что мои политические оппоненты пойдут в результате на кровопролитие, - подчеркнул Янукович.

Отвечая на просьбу следователя дать оценку последовавшим затем протестам в Киеве, экс-президент сообщил, что находился тогда с визитом в Австрии и был удивлен действиями протестующих.

- Те политические силы, которые фактически подталкивали меня на подписание соглашения об ассоциации Украины с ЕС без учета национальных интересов Украины, теперь фальсифицировали реальные цели украинского правительства и президента. Для меня это было непонятно, как эти люди могли строить свое будущее на крови. Мы не собирались сворачивать наш еврокурс, мы были инициаторами этого курса, и мое правительство в 2002-2004 годах, и затем я как президент много делали для того, чтобы приблизить это время и подписать соглашение с ЕС. Все законы, которые принимались Радой, все они говорили о нашем стремлении к евроинтеграции, - подчеркнул бывший глава государства.

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