Янукович обвинил в кровопролитии на Майдане нынешнюю украинскую власть

Отвечая на вопросы Святошинского районного суда Киева в режиме видеосвязи из Ростова-на-Дону, бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что вооруженный конфликт в дни Майдана спровоцировала нынешняя власть страны.

Анализируя события зимы 2013-2014 года, Янукович отметил, что именно со стороны лидеров «евроимайдана», в том числе нынешнего генпрокурора Юрия Луценко, впервые прозвучали призывы взяться за оружие.

- С призывами к вооруженному противостоянию, походу на резиденцию президента выступал Луценко и другие руководители Майдана, - цитирует Януковича ТАСС.

Именно эта линия на вооруженное противостояние помешала, по словам Януковича, реализации соглашения, которое было подписано в те дни властью с представителями оппозиции и «давало возможность мирно выйти из ситуации».

- К сожалению, случилось так, что сначала эти радикалы захватили власть ночью с 21 на 22 февраля, захватили государственные учреждения, потом резиденцию и в конце концов стали готовиться к тому, чтобы подавить население востока и юга, которое было недовольно происходящим в Киеве. И это привело к тому, что люди, жившие в тех регионах, стали искать возможность защитить себя и свои семьи. Так и началась война. Но войну на Украине начала действующая сегодня власть.

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