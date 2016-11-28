Янукович обвинил «Беркут» в превышении полномочий на Майдане

Попытка разгона демонстрации на Майдане явилась превышением полномочий со стороны руководства специального подразделения «Беркут». Такое заявление сделал бывший президент Украины Виктор Янукович, отвечая на вопросы Святошинского районного суда Киева в режиме видеосвязи из Ростова-на-Дону.

- Это была спланированная провокация, ибо студентов к тому времени на Майдане почти не было, их были единицы. Тогда просто пришли радикалы, им не понравилось происходящее, и они начали провоцировать «Беркут». На мой взгляд, «Беркут» превысил свои полномочия, но это моя точка зрения, - цитирует Януковича ТАСС.

По словам бывшего главы государства, ему сообщали, что к этим событиям причастен бывший глава администрации президента Украины Сергей Левочкин.

- Я говорил, что да, возможно, он имел к этому причастность, но у меня не было доказательств, и исследование этого не установило. Если это действительно было так, то пусть нынешняя власть это докажет, если не докажет, то путь будет на совести Левочкина, а если он не виновен, то пусть это докажет, - подчеркнул Янукович.

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