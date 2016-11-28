Янукович не общался с Сурковым в дни Майдана

Отвечая на вопросы Святошинского районного суда Киева в режиме видеосвязи из Ростова-на-Дону, бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что не имел никаких контактов с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в дни Майдана зимой 2014 года.

- С Сурковым я не общался ни одного раза, ни встреч, ни телефонных разговоров, - цитирует Януковича ТАСС.

Бывший глава государства подчеркнул также, что он не располагает информацией о том, приезжал ли Сурков в то время на Украину.

Ранее, в феврале 2015 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что, по данным СБУ, помощник президента РФ Владислав Сурков был якобы причастен к событиям на Майдане, когда в результате стрельбы на улицах города погибли свыше ста участников акций протеста и представителей правоохранительных органов.

В России это обвинение назвали абсурдным.

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