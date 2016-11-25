Янукович назвал своей главной ошибкой отказ от введения военного положения
Выступая на пресс-конференции в Ростове-на-Дону, бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной его ошибкой на посту главы государства был отказ от введения военного положения в стране.
- Я совершил ряд ошибок, самая главная — я не смог найти в себе сил о введении войск и введении военного положения на Украине, это был единственный способ остановить радикалов, но я не пошел на кровопролитие, — цитирует Януковича РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Янукович прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы в режиме видеосвязи ответить на вопросы киевского суда по делу Майдана.
Следующая новость Саудовская Аравия отказалась от участия в саммите ОПЕК в Вене
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии