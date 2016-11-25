Янукович назвал своей главной ошибкой отказ от введения военного положения

Выступая на пресс-конференции в Ростове-на-Дону, бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной его ошибкой на посту главы государства был отказ от введения военного положения в стране.

- Я совершил ряд ошибок, самая главная — я не смог найти в себе сил о введении войск и введении военного положения на Украине, это был единственный способ остановить радикалов, но я не пошел на кровопролитие, — цитирует Януковича РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Янукович прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы в режиме видеосвязи ответить на вопросы киевского суда по делу Майдана.