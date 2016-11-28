Янукович назвал неконституционным закон о запрете преследования участников Майдана

Принятый Верховной радой закон о запрете уголовного преследования лиц, принимавших участие в Майдане, заблокировал расследование преступлений, совершенных на главной площади Киева в феврале 2014 года. Такое заявление сделал бывший президент Украины Виктор Янукович, отвечая на вопросы Святошинского районного суда по видеосвязи из Ростова-на-Дону.

- Закон Украины, принятый парламентом в феврале 2014 года о недопущении преследования лиц, которые были на Майдане, на мой взгляд, прямо нарушает конституцию Украины. Статья 9 этого закона запрещает сбор и распространение персональных данных лиц, которые были участниками тех процессов, а также данных, которые были получены в связи с участием этих лиц в процессах. В соответствии с этим законом эти данные подлежат уничтожению, - цитирует Януковича ТАСС.

По словам бывшего главы государства, невозможно рассматривать убийства невиновных людей на Майдане в отрыве от преступлений, совершенных в отношении сотрудников правоохранительных органов.

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