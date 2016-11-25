Янукович назвал бесперспективной нынешнюю украинскую власть

У нынешних украинских правителей нет никаких перспектив, потому что они пришли к власти на лжи и крови. Такое заявление сделал бывший президент Украины Виктор Янукович, выступая на пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

- Эта власть пришла на Украину на крови и на лжи, поэтому у нее никакой перспективы. Никогда свое счастье таким образом не построишь, не это нужно было народу, — цитирует Януковича РИА «Новости».

Бывший глава государства также выразил уверенность в том, что официальному Киеву необходимо вести прямой диалог с Донбассом.