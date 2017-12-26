«Янтарь» заморозил строительство трех адмиральских фрегатов

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» приостановил строительство трех фрегатов «адмиральской» серии из-за отсутствия двигателей. Об этом заявил гендиректор предприятия Эдуард Ефимов.

Он пояснил, что контракт завода с Минобороны России на строительство второй тройки фрегатов проекта 11356 продолжает действовать. Однако работы временно прекращены в ожидании двигателей отечественного производства. «Либо какого-нибудь иного решения заказчика», - сказал он в интервью «Интерфаксу».

Перебои в строительстве указанных кораблей были и ранее. Причиной их стали двигательные установи, которые производились Украиной. Сейчас судьба фрегатов под вопросом. Не исключается, что они могут быть проданы Индии, которая и будет решать проблему с двигателями.

Ранее завод передал Минобороны первую тройку фрегатов: «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». Первые два корабля уже вошли в состав Черноморского флота.