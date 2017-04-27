«Яндекс.Такси» с 1 мая снижает цены для дачников

Сервис «Яндекс.Такси» обещает с 1 мая снизить минимальную ставку на поездку по Московской области с 99 рублей до 49 рублей.

Особенно сервис предлагает обратить внимания на наиболее востребованные железнодорожные станции пригородных электричек, от которых и будут стартовать такси, отмечает РИАМО.

Пользователь «Яндекс.Такси» может заказать машину из электрички. Среднее время подачи автомобиля составляет всего 4-5 минут. При этом изначально указанная в приложении цена поездки по выбранному маршруту не изменится, даже если возникнут непредвиденные пробки.

Обновленное приложение знает Подмосковье вплоть до самых маленьких дачных поселков и учитывает такие нюансы, как грунтовые дороги или частные шлагбаумы, так что потеряться будет практически невозможно.

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