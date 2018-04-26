«Яндекс.Погода» представила карту для аллергиков

Сервис «Яндекс.Погода» представил карту концентрации пыльцы в воздухе, предназначенную для людей, страдающих сезонной аллергией.

С помощью сервиса теперь можно узнать, где, когда и насколько интенсивно будут цвести растения, вызывающие аллергические реакции у ряда людей.

Максимальный прогноз составляет семь суток, учитывая зависимость фаз цветения от температуры, информацию о ветре и осадках.

«Учет актуального прогноза погоды позволяет сервису сообщать и о той пыльце, которую приносит ветер из других регионов», – цитирует «Санкт-Петербург.ру» представителей «Яндекса».

Сенная лихорадка, или поллиноз — это аллергическое заболевание, вызываемое пыльцой цветущих деревьев, трав и кустарников. В России аллергией на пыльцу страдают до 15 процентов населения.

При сенной лихорадке пыльца из окружающего воздуха оседает на слизистых оболочках носа, глаз и ротовой полости, попадает в бронхи, контактирует с кожей, и у чувствительных к ней лиц возникают симптомы аллергии.

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