«Яндекс» не понял действий Роскомнадзора в свой адрес

Компания «Яндекс» с удивлением заметила, что Роскомнадзор включил в реестр запрещенной информации их IP-адреса.

В компании отмечают, что адреса пробыли в реестре около двух часов. Всю ночь технические специалисты поддерживали доступность сервисов и проводили мониторинг сложившейся ситуации.

Директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков заявил, что компания ждет объяснений от Роскомнадзора, сообщает ТАСС.