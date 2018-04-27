«Яндекс» не понял действий Роскомнадзора в свой адрес
Компания «Яндекс» с удивлением заметила, что Роскомнадзор включил в реестр запрещенной информации их IP-адреса.
В компании отмечают, что адреса пробыли в реестре около двух часов. Всю ночь технические специалисты поддерживали доступность сервисов и проводили мониторинг сложившейся ситуации.
Директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков заявил, что компания ждет объяснений от Роскомнадзора, сообщает ТАСС.
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