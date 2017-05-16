«Яндекс» переживет запрет сервиса на Украине

В компании «Яндекс» прокомментировали запрет сервиса на территории Украины, заявив, что от подобного указа пострадают только сами жители страны.

Компания сожалеет, что из-за санкций сводятся на нет труды многих лет в Украине, но подчеркивают, что бизнес «Яндекса» вполне переживет этот урон.

Решение властей Украины отразится на 11 миллионах украинских пользователей, которые ежедневно пользуются «Яндексом», и тысячах организаций, использующих сервисы компании для бизнеса, отмечает Life.ru.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ об ограничении в стране интернет-провайдеров, предоставляющих доступ к ресурсам «Яндекса» и «Mail.ru Group».

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