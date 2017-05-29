«Яндекс» отверг все обвинения со стороны СБУ

Компания «Яндекс» отвергла все обвинения в свой адрес со стороны службы безопасности Украины.

В заявлении компании отмечается, что сотрудники «Яндекса» никогда не передавали персональную информацию об украинских пользователях российским спецслужбам.

«Сегодня в наших офисах в Киеве и в Одессе прошли обыски СБУ. Из того, что нам известно, сотрудников ООО «Яндекс.Украина» обвиняют в том, что они передавали персональную информацию об украинских пользователях российским спецслужбам», - говорится в сообщении компании.

В заявлении подчеркивается, что ни у сотрудников «Яндекс.Украины», ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей. Кроме того, все данные о пользователях обезличены и анонимны.

«Сейчас мы консультируемся с юристами и будем предпринимать необходимые юридические действия для защиты нашей команды - для нас сейчас это самый важный приоритет», - цитирует «Интерфакс» заявление «Яндекса».

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о блокировке на территории страны сервисов «Яндекс.Пробки», «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты», так как они могут быть использованы Россией для нападения на Украину.