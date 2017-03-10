Яндекс обновил мобильное приложение для iOS и Android

В число предоставляемых услуг входят: прогноз погоды, поиск кафе и ресторанов поблизости, расписание общественного транспорта и время его прибытия на определенную остановку. Также приложение от “Яндекс” научилось следить за скидкамии в магазинах города.

Разработчики добавили в сервис пуш-уведомление, которое заранее предупредит пользователя о резком изменении погоды, пробке на дороге следования, а также о срочном сообщении от МЧС, - сообщает «Российская газета».

Как сообщается, в ходе разработки обновления для универсального приложения “Яндекс”, специалисты компании ориентировались по итогам задач, которые пользователи чаще всего решают при помощи своих гаджетов.