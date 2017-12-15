«Яндекс» назначил нового генерального директора

С 1 декабря новым генеральным директором «Яндекс» назначена HR-директор компании Елена Бунина.

Отмечается, что с прежней должности новый гендиректор снят не будет, а сможет совмещать две должности сразу.

Предыдущий гендиректор «Яндекса» Александр Шульгин покинул компанию в ноябре. Он сменил на позиции гендиректора интернет-гипермаркета «Ozon» Дэнни Перекальски.

Елена Бунина занимала пост HR-директора «Яндекс» с 2011 года, передает Kommersant.