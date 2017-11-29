«Яндекс» испытал беспилотное такси на зимней дороге
Компания «Яндекс» испытала беспилотное такси собственной разработки на зимней дороге.
В программном обеспечении беспилотника на базе гибридного минивэна Toyota Prius Alpha использованы навигация, геолокация, компьютерное зрение и алгоритмы машинного обучения, которые применяются в «Яндекс.Навигаторе» и «Яндекс.Картах».
Уточняется, что система автономного вождения собрана из графического процессора Nvidia GTX и лидара Velodyne.
«Яндексмобиль» прошел испытание на дороге со снегом, а также смесью грязи и реагентов. Вскоре разработчики планируют научить автопилот передвигаться в условиях ограниченной видимости и слабого сцепления колёс с дорогой, сообщает «Популярная механика».
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